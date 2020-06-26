2020-06-26T11:22:42+03:00
Общество
КП Беларусь

На съемки в главной роли в художественном фильме впервые утвержден робот

Бюджет ленты составит 70 миллионов долларов, а съемки начнутся в 2021 году в Европе
Сергей Диндиков
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Создателям пришлось моделировать ее движения и эмоции с помощью сессий один на один, чтобы развить ее как персонажа. Фото: ria.ruСоздателям пришлось моделировать ее движения и эмоции с помощью сессий один на один, чтобы развить ее как персонажа. Фото: ria.ru
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Вскоре на экраны выйдет новый научно-фантастический боевик под названием «b». На главную роль утвержден робот с искусственным интеллектом по имени Эрика, созданный Хироси Исигуро и Кохеем Огавой. Это пока первый и единственный подобный случай в мире кино, пишет THR.

По сюжету фильма, ученый хочет сделать совершенную молекулу человеческого ДНК. Вдруг к нему приходит осознание того, что от его создания будет больше вреда, чем пользы. Он приходит на помощь своей разработке Эрике, помогая ей сбежать из лаборатории.

«Мы создавали Эрику с нуля. Реальные актеры используют в роли жизненный опыт. Мы же моделировали все движения и эмоции при помощи сессии один на один, чтобы Эрика развивалась как особенный персонаж, как личность», - отметил в своем комментарии Сэм Хозе, продюсер фильма.

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