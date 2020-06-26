В Брагинском районе директор школы обиделся на коллегу, сломал его ноутбук и «помочился» в чайник
Как рассказали «КП» местные жители, брагинские силовики возбудили уголовное дело на 35-летнего директора школы. Уголовное дело заведено по статье «Хулиганство».
Это произошло в Комаринской средней школе. Директор конфликтовал с одним из учителей. Он не стал искать мирных путей для выхода из ситуации и решился на отчаянные меры.
После работы директор проник в кабинет подчиненного и сломал его ноутбук. Подумав, что для мести этого недостаточно, мужчина «помочился» в чайник, чтобы обидчик был наказан наверняка.
Но инцидент оказался известен общественности, и теперь злостному мстителю за все свои поступки придется ответить перед законом.
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