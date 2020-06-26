Лукашенко призывает белорусов покупать участки за городом: «Хочу, чтобы у каждого белоруса был клочок земли»

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Во время своей рабочей поездки в Солигорский район Александр Лукашенко призвал, чтобы каждый воспользовался хоть малейшей возможностью приобрести участок земли, даже если пока нет денег построить там дом, пишет belta.by.

Так, по словам президента, семье будет куда выехать за город и отдохнуть.

- Я хочу, чтобы у каждого белоруса был клочок земли, - сказал президент.

Как говорит Лукашенко, наши соседи-россияне покупают жилье в Беларуси:

- Почему у нас дорогие квартиры в Минске… Москвичи ринулись просто в Беларусь. Они деньги не считают, когда покупают в Минске и других городах квартиры. (...) Мы очень много жилья строим для очередников. Суть в том, чтобы своим дать квартиры. А уже все остальное - элитное жилье… Пожалуйста, пусть приезжают москвичи.