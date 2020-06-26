2020-06-26T12:20:45+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: «Сделаем это - пятилетку проживем спокойно, мирно, без всяких потрясений»

Президент встретился с активом Минской области
Евгения ПОПКО
Поделиться:
Александр Лукашенко рассказал о кризисе. Фото: БелТААлександр Лукашенко рассказал о кризисе. Фото: БелТА
Изменить размер текста:

Александр Лукашенко на встрече с активом Минской области сказал о кризисе.

- Расслабляться ни в коем случае нельзя. Сегодня время требует стремительного движения вперед с четким пониманием целей и перспектив столичного региона. Это не дежурная фраза. Кризис - это не только беда, но и время возможностей. Мы должны вот это сложное время использовать так, чтобы вскочить куда-то в открывшиеся новые рынки и зацепиться там, - цитирует главу страны belta.by.

Как говорит президент, перед руководством правительства и Нацбанком поставлена следующая задача - все бросить в производство, чтобы зацепиться на рынках.

- Вот и вся реформа. Не до жиру сейчас. (...) Нам надо в этот период ничего не разрушить, спасти наше государство, экономику, защитить людей и хотя бы на 5% продвинуться вперед. Сделаем это - пятилетку проживем спокойно, мирно, без всяких потрясений, - заверил людей Лукашенко.

Напомним, в эту пятницу, 26 июня, рабочий день Александр Лукашенко начал с посещения Солигорского района. Там он заявил, что белорусам нужно покупать землю, чтобы было где отдыхать с семьей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Как убить коронавирус за 25 секунд
Лукашенко: «Сделаем это - пятилетку проживем спокойно, мирно, без всяких потрясений»
Лукашенко призывает белорусов покупать участки за городом: «Хочу, чтобы у каждого белоруса был клочок земли»
В Брагинском районе директор школы обиделся на коллегу, сломал его ноутбук и «помочился» в чайник
На съемки в главной роли в художественном фильме впервые утвержден робот
«Минскводоканал»: «Надеемся, что запрет на использование воды для питья будет снят»
Под Могилевом пенсионер упал в колодец: мужчину нашли спасатели
Не наш клиент. Швейцарский банк заявил, что не имеет отношений с сыном Лукашенко
На 26 июня объявлен оранжевый уровень опасности: ожидается до +31
Не коронавирус, но всё же. Четверо детей из Славгорода заболели церкариозом
В Минске обновился список адресов подвоза чистой питьевой воды
ВОЗ зафиксировала новую вспышку коронавируса в Европе
Мэр Минска: «Причины проблем с водой еще не установлены»
«Волокли в одних трусах и майке»: в Минске задержали активиста Сергея Спариша
Ермошина заявила, что документы на регистрацию подали пока только двое возможных кандидатов в президенты. Угадаете, кто?
Ярмоленко, Солодуха, Ирина Билык и Денис Майданов: стали известны звезды гала-шоу «Александрия собирает друзей»
В Солигорске отвергнутый ухажер отомстил женщине спустя годы: поджег транспорт ее мужа
В Беларуси снова начали пропадать дети. В Оршанском районе ищут 16-летнюю девушку, а в Гродненском районе - 16-летнего парня
«Я никогда в предвыборную кампанию не назначал председателей исполкомов»: Лукашенко поменял кадры среди дипломатов, в Минэкономики и нескольких исполкомах
«Руки держать за спиной». Глава МВД - об акциях солидарности и поведении милиции
Видеофакт. В грузовике с шинами на въезде в Беларусь нашли нелегала-афганца
Лукашенко взял на контроль ситуацию с водой в Минске
Опасная находка: во время строительных работ в Гродно нашли авиабомбу времен войны
Премьер-министр Головченко распорядился выделить дополнительные машины для доставки питьевой воды