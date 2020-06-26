Лукашенко: «Сделаем это - пятилетку проживем спокойно, мирно, без всяких потрясений»

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Александр Лукашенко на встрече с активом Минской области сказал о кризисе.

- Расслабляться ни в коем случае нельзя. Сегодня время требует стремительного движения вперед с четким пониманием целей и перспектив столичного региона. Это не дежурная фраза. Кризис - это не только беда, но и время возможностей. Мы должны вот это сложное время использовать так, чтобы вскочить куда-то в открывшиеся новые рынки и зацепиться там, - цитирует главу страны belta.by.

Как говорит президент, перед руководством правительства и Нацбанком поставлена следующая задача - все бросить в производство, чтобы зацепиться на рынках.

- Вот и вся реформа. Не до жиру сейчас. (...) Нам надо в этот период ничего не разрушить, спасти наше государство, экономику, защитить людей и хотя бы на 5% продвинуться вперед. Сделаем это - пятилетку проживем спокойно, мирно, без всяких потрясений, - заверил людей Лукашенко.

Напомним, в эту пятницу, 26 июня, рабочий день Александр Лукашенко начал с посещения Солигорского района. Там он заявил, что белорусам нужно покупать землю, чтобы было где отдыхать с семьей.