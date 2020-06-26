В Калинковичском районе 37-летний мужчина решил покупаться в реке и утонул
Как сообщает БелТА, в Калинковичском районе 37-летний мужчина решил покупаться и утонул.
«Сообщение о случившемся поступило в МЧС в четверг, 25 июня. Сотрудникам удалось выяснить, что мужчина в компании друзей отдыхал на реке Ипа. Он решил пойти покупаться, нырнул - и больше друзья его не видели», - рассказали в Гомельском областном управлении МЧС.
Уже вечером 25 июня сотрудникам ОСВОД удалось найти тело мужчины. Они достали его на берег.
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