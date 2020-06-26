2020-06-26T14:43:53+03:00
Общество
КП Беларусь

Расскажем, где вода чище и вкуснее!

«Комсомолка» продолжает исследовать водные источники Беларуси
Раиса ЮДИНА
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Проект «Родники Беларуси» поддержала популярная белорусская певица Анна ШаркуноваПроект «Родники Беларуси» поддержала популярная белорусская певица Анна ШаркуноваФото: Раиса ЮДИНА
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Сегодня, 26 июня, начался второй большой этап проекта «Родники Беларуси». Команда «Комсомолки» едет в Гродненскую область, к четырем уникальным родникам, которые подсказали наши читатели. Не удивимся, если возле этих источников мы встретим минчан. Качество водопроводной воды во многих районах Минска резко ухудшилось, и люди устремились к родникам, из которых брали воду испокон веков.

Начался второй большой этап проекта «Родники Беларуси». Фото: Павел МАРТИНЧИК

Начался второй большой этап проекта «Родники Беларуси».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мы эту воду проверим, убедимся, что выбор народа правильный (или наоборот). Поэтому в нашей команде будут специалисты региональных центров гигиены и эпидемиологии.

«Комсомолка» продолжает исследовать водные источники Беларуси. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Комсомолка» продолжает исследовать водные источники Беларуси.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Благодаря местному краеведу мы узнаем интересные истории о каждом роднике и в режиме онлайн будем делиться ими с вами.

Специалист региональных центров гигиены и эпидемиологии. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Специалист региональных центров гигиены и эпидемиологии.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В этом нас поддержит и популярная белорусская певица Анна Шаркунова.

Белорусская певица Анна Шаркунова. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусская певица Анна Шаркунова.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бесперебойную работу интернета и навигации в дороге нам обеспечит компания МТС. Комфорт в путешествии гарантирован автомобилем Ford Fiesta сервиса Ford "Атлант-М Боровая". А главный наш партнер и вдохновитель в этой поездке - ЗАО «Платежная система «БЕЛКАРТ», которая поддерживает значимые социальные проекты по сохранению национального наследия.

Многие люди устремились к родникам. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Многие люди устремились к родникам.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Обещаем держать вас в курсе, где вода чище и вкуснее!

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