2020-06-26T12:59:09+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко вспомнил, как горняки «пешшу па бездарожжу крочыли на сталiцу»

На встрече с активом Минской области президент также рассказал, что думает о переменах в стране
Евгения ПОПКО
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Президент встретился с активом Минской области. Фото: БелТАПрезидент встретился с активом Минской области. Фото: БелТА
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На встрече с активом Минской области президент сказал, что "Беларуськалий" - это национальное достояние и гордость страны. А также рассказал, что ему предлагали продать его.

- Но я рад, что мы этого не сделали. Я тогда установил запретительную цену - 35 млрд. долларов, конечно, нам никто не мог заплатить. Цена была жестокая - хотите, покупайте, 50% - пополам делите, покупайте, - цитирует Лукашенко belta.by.

Президент вспомнил годы, когда он был еще депутатом Верховного Совета (был избран депутатом в 1990-ом году - Ред.).

- Было непросто. Люди постарше помнят, как наши горняки "пешшу па бездарожжу крочыли на сталiцу". Помните, и кастрюлями барабанили, и тарелками. Я тогда был депутатом Верховного Совета. (...) А не хватало многого, когда я столкнулся с этим вопросом. Но, как сказал губернатор, мы труд, занятость и зарплату поставили тогда во главу угла нашей политики. Хотя и зарплату не с чего было платить.

Президент также высказался о переменах в стране.

- Все наши "альтернативщики" кричат: "Пераменаў, пераменаў!". Естественно, перемены всегда нужны, но никто не говорит, какие перемены. Зарплата будет огромной, но никто не говорит, за счет чего. Но я вам должен сказать откровенно: я - государственник, я не отношусь к людям, которые готовы сегодня на куски порезать и поделить.

Напомним, в эту пятниц, 26 июня, президент посетил Солигорский район, где призвал белорусов покупать участки за городом.

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