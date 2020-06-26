ДТП в Минске: на перекрестке столкнулись сразу три автомобиля. Один из них перевернулся

В Минске столкнулись на перекрестве сразу три автомобиля. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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В Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что 26 июня в Минске на перекрестке столкнулись сразу три автомобиля. Один из них перевернулся.

«Как удалось выяснить сотрудникам, на перекрестке проспекта Победителей, со стороны улицы Радужной автомобиль «Джили» двигался в сторону улицы Ратомской и столкнулся с автомобилем «Киа», который двигался в сторону улицы Нарочанской со стороны улицы Тимирязева. В результате столкновения «Джили» развернулся и его отбросило в сторону автомобиля «Фольксваген», который ехал по улице Тихой. После этого автомобиль «Джили» отбросило на бордюр и он опрокинулся», - рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Водители автомобилей «Киа» и «Джили» доставлены в больницу. У них есть несколько травм.

По предварительной информации, которую удалось выяснить сотрудникам, водитель Джили» ехал на красный свет.

Детали ДТП устанавливаются.

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