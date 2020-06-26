2020-06-26T16:02:12+03:00
Общество
КП Беларусь

«Этот родник – дар Божий». Узнали, почему в городе Ивье люди предпочитают пить воду из природного источника

Проект «Родники Беларуси» продолжает искать самую чистую воду
Раиса ЮДИНА
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Проект «Родники Беларуси» продолжает искать самую чистую воду.Проект «Родники Беларуси» продолжает искать самую чистую воду.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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У родника в городе Ивье, недалеко от центра города, небольшая очередь за водой. Неужели и сюда добралась проблема из Минска? К счастью, нет. С водопроводной водой здесь, по словам местных жителей, все в порядке. Город хоть и старинный, с более чем 500 летней историей, но все блага цивилизации в нем есть. А воду люди все равно, как и сто лет назад, предпочитают брать из родника.

Белорусская певица Анна Шаркунова. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусская певица Анна Шаркунова.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Благо, он расположен в городе, далеко ходить не надо. Вода и в самом деле вкусная, прохладная и прозрачная. Но качество ее мы проверим – за этим и приехали. А сам родник необычный. Во-первых, это геологический памятник республиканского значения, известный с 1915 года.

Начался второй большой этап проекта «Родники Беларуси». Фото: Павел МАРТИНЧИК

Начался второй большой этап проекта «Родники Беларуси».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как рассказал краевед Андрей Волчок, учитель истории Велюкинской школы, этот родник был обустроен во время Первой мировой войны немцами, занявшими город. Лет 10 назад родник был освящен, рядом с ним построили купель. «Этот родник – дар Божий», - говорит местный священник, настоятель храма Святого мученика младенца Гавриила Белостокского протоиерей Вячеслав Пашкевич.

Специалист региональных центров гигиены и эпидемиологии. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Специалист региональных центров гигиены и эпидемиологии.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кстати, источник принадлежит к редкому для Беларуси типу восходящих родников – вода выходит из-под земли под напором.

Многие люди устремились к родникам. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Многие люди устремились к родникам.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бесперебойную работу интернета и навигатора в дороге нам обеспечивает компания МТС. Комфорт в путешествии гарантирован автомобилем Ford Fiesta сервиса Ford Атлант-М Боровая. А главный наш партнер и вдохновитель в этой поездке – ЗАО «Платежная система «БЕЛКАРТ», которая поддерживает значимые социальные проекты по сохранению национального наследия.Представители компании отправились в эту поездку вместе с нами!

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