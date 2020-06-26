В жилом доме в Несвижском районе двое мужчин погибли при пожаре
В Telegram-канале Следственного комитета Беларуси рассказали, что ночью 26 июня два человека погибли при пожаре в Несвижском районе.
«Как удалось узнать сотрудникам, мужчины выпивали спиртные напитки. В доме не был проведен газ и электричество», - сообщили в СК.
Хозяину дома было 57 лет, а его другу, который пришел в гости, 42 года.
Предварительная причина, по которой мог возникнуть пожар, - неосторожное обращение с огнем при курении.
Эксперты уже опросили свидетелей, провели ряд необходимых исследований.
Сотрудниками проводится дальнейшая проверка.
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