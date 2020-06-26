2020-06-26T15:17:36+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В жилом доме в Несвижском районе двое мужчин погибли при пожаре

Мужчины в доме распивали спиртные напитки. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем
ИННА КОРСАК
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В Несвижском районе при пожаре погибли двое мужчин. Фото: sudexpert.gov.byВ Несвижском районе при пожаре погибли двое мужчин. Фото: sudexpert.gov.by
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В Telegram-канале Следственного комитета Беларуси рассказали, что ночью 26 июня два человека погибли при пожаре в Несвижском районе.

«Как удалось узнать сотрудникам, мужчины выпивали спиртные напитки. В доме не был проведен газ и электричество», - сообщили в СК.

Хозяину дома было 57 лет, а его другу, который пришел в гости, 42 года.

Предварительная причина, по которой мог возникнуть пожар, - неосторожное обращение с огнем при курении.

Эксперты уже опросили свидетелей, провели ряд необходимых исследований.

Сотрудниками проводится дальнейшая проверка.

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