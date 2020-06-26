«Пахнет землицей и слегка серой»: у саксофониста Аракеляна в Зеленом Луге из крана потекла ржавая вода

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Известный саксофонист Павел Аракелян рассказал, что утром 26 июня в его квартире шла вода с примесью. При этом музыкант живет в микрорайоне Зеленый Луг - на улице Тикоцкого, 50. Жильцы этого микрорайона еще не жаловались.

Чтобы не быть голословным, Аракелян снял видео:

- Водица цвета яблочного сока. Попахивает землицей и слегка серой, - говорит музыкант, набрав воду из крана в стакан.

При этом Аракелян уточняет, что это горячая вода. А вот холодная вода из крана прозрачная.

К слову, к обеду вода стала обычной.

Напомним, минчане жалуются на плохую воду. Еще 25 июня в двух районах Минска - Фрунзенском и Московском - были проблемы с водой. Люди жаловались, что уже второй день из крана течет вода со зловонным запахом.

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