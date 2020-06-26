Из-за коронавируса: масштабный музыкальный фестиваль «Рок за Бобров» перенесен на 7 августа 2021 года

Фестиваль "Рок за Бобров" перенесли на август 2021 года. Фото: официальная страница фестиваля ВКонтакте

Хорошая новость для тех, кто купил билеты: они будут действительны

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Один из крупнейших музыкальных фестивалей в Беларуси «Рок за Бобров» перенесен на 7 августа 2021 года. Об этом на официальной странице фестиваля ВКонтакте сообщили организаторы.

«Принять подобное решение было непросто. Но мы не можем подвергать опасности здоровье наших зрителей», - сообщили организаторы.

Они также отметили, что из-за закрытых границ в связи с ситуацией с коронавирусом, не все музыканты, которые были заявлены, смогли бы приехать в Беларусь. Это же касается и зрителей.

Но есть и хорошие новости, организаторы уже заняты подготовкой к фестивалю, который состоится в 2021 году.

«Свое участие, на данный момент, подтвердили Little Big, "Звери", Noize MC, Louna, "Порнофильмы", "Пошлая Молли" и "J:Морс". И будем много новых фишек», - отметили в сообщении.

Все купленные билеты будут действительны.

Планируется, что фестиваль «Рок за Бобров» проведут на аэродроме «Липки 1».

К слову, в августе 2020 года фестиваль прошел бы уже в тринадцатый раз.