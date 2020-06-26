2020-06-26T15:28:47+03:00
Общество
КП Беларусь

Из-за коронавируса: масштабный музыкальный фестиваль «Рок за Бобров» перенесен на 7 августа 2021 года

Хорошая новость для тех, кто купил билеты: они будут действительны
ИННА КОРСАК
Поделиться:
Фестиваль "Рок за Бобров" перенесли на август 2021 года. Фото: официальная страница фестиваля ВКонтактеФестиваль "Рок за Бобров" перенесли на август 2021 года. Фото: официальная страница фестиваля ВКонтакте
Изменить размер текста:

Один из крупнейших музыкальных фестивалей в Беларуси «Рок за Бобров» перенесен на 7 августа 2021 года. Об этом на официальной странице фестиваля ВКонтакте сообщили организаторы.

«Принять подобное решение было непросто. Но мы не можем подвергать опасности здоровье наших зрителей», - сообщили организаторы.

Они также отметили, что из-за закрытых границ в связи с ситуацией с коронавирусом, не все музыканты, которые были заявлены, смогли бы приехать в Беларусь. Это же касается и зрителей.

Но есть и хорошие новости, организаторы уже заняты подготовкой к фестивалю, который состоится в 2021 году.

«Свое участие, на данный момент, подтвердили Little Big, "Звери", Noize MC, Louna, "Порнофильмы", "Пошлая Молли" и "J:Морс". И будем много новых фишек», - отметили в сообщении.

Все купленные билеты будут действительны.

Планируется, что фестиваль «Рок за Бобров» проведут на аэродроме «Липки 1».

К слову, в августе 2020 года фестиваль прошел бы уже в тринадцатый раз.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко прокомментировал Конституцию 1994-го года: «Я не хочу возврата к этим временам»
На Гродненщине мы нашли родник, из которого берут воду, чтобы лечить болезни легких
Владимир Макей: «Думаю, что Лукашенко примет приглашение Путина и посетит Ржев 30 июня»
Ну и ну! Жительница Орши угнала машину такси, чтобы вернуть парня, но в итоге ее разбила
«Этот родник – дар Божий». Узнали, почему в городе Ивье люди предпочитают пить воду из природного источника
Глава МИД Владимир Макей: «Предвыборная ситуация под контролем»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 июня 2020 года: впервые менее 400 зараженных, но за сутки 6 новых смертей
Минздрав: «Вода на части территорий Фрунзенского и Московского районов Минска соответствует требованиям»
Из-за коронавируса: масштабный музыкальный фестиваль «Рок за Бобров» перенесен на 7 августа 2021 года
«Пахнет землицей и слегка серой»: у саксофониста Аракеляна в Зеленом Луге из крана потекла ржавая вода
В жилом доме в Несвижском районе двое мужчин погибли при пожаре
ДТП в Минске: на перекрестке столкнулись сразу три автомобиля. Один из них перевернулся
Лукашенко вспомнил, как горняки «пешшу па бездарожжу крочыли на сталiцу»
В Калинковичском районе 37-летний мужчина решил покупаться в реке и утонул
Расскажем, где вода чище и вкуснее!
Как убить коронавирус за 25 секунд
Лукашенко: «Сделаем это - пятилетку проживем спокойно, мирно, без всяких потрясений»
Лукашенко призывает белорусов покупать участки за городом: «Хочу, чтобы у каждого белоруса был клочок земли»
В Брагинском районе директор школы обиделся на коллегу, сломал его ноутбук и «помочился» в чайник