2020-06-26T15:35:57+03:00
Минск
КП Беларусь

Минздрав: «Вода на части территорий Фрунзенского и Московского районов Минска соответствует требованиям»

Всего за сутки было исследовано более 200 проб воды
Евгения ПОПКО
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24 июня минчане становились в очередь, чтобы набрать чистой воды в цистернах.24 июня минчане становились в очередь, чтобы набрать чистой воды в цистернах.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Минский городской центр гигиены и эпидемиологии продолжает мониторить качество и безопасность питьевой воды в столице. Так, результаты исследований качества питьевой воды в ночное время показали: часть территорий Фрунзенского и Московского районов по органолептическим показателям (вкус, запах, цвет) уже соответствует требованиям. При этом в некоторых жилых домах, организациях и предприятиях Московского, Центрального и Фрунзенского районах еще есть отклонения значений органолептических показателей воды (запах), сообщает Минздрав в своем Telegram-канале.

Всего за сутки было исследовано более 200 проб воды.

- Нестандартные результаты лабораторных исследований регистрировались по показателям «запах» - до 5 баллов (норма 2), «окисляемость перманганатная» - 5,76 мгО/дм3 при нормативе не более 5 мгО/дм3, «нефтепродукты» - 0,051 - 0,053 мг/дм3 при нормативе не более 0,1 мг/дм3, аммиак - 0,051 - 0,053 мг/дм3. В ходе динамических наблюдений доля нестандартных проб сократилась, но все еще отмечаются объекты, на которых по некоторым показателям вода не соответствует требованиям гигиенических нормативов по запаху, хлорорганическим соединениям, - уточняет Минздрав.

Ведомство объясняет, что выявление проб по показателю «запах» свидетельствует о нестабильной ситуации по качеству воды. А вот микробиологические показатели в норме. При этом продолжаются исследования проб воды по физико-химическим показателям.

Напомним, в Минске начались проблемы с водой. Минчане жалуются, что из крана течет вода со зловонным запахом.

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Почему вчера в течение дня сообщалось, что вода безопасна, только запах, а заявление о том, что эту воду пить нельзя, появилось только ближе к полуночи? Что ответил «Минскводоканал»

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