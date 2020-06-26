Минздрав: «Вода на части территорий Фрунзенского и Московского районов Минска соответствует требованиям»

Всего за сутки было исследовано более 200 проб воды

Изменить размер текста: A A

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии продолжает мониторить качество и безопасность питьевой воды в столице. Так, результаты исследований качества питьевой воды в ночное время показали: часть территорий Фрунзенского и Московского районов по органолептическим показателям (вкус, запах, цвет) уже соответствует требованиям. При этом в некоторых жилых домах, организациях и предприятиях Московского, Центрального и Фрунзенского районах еще есть отклонения значений органолептических показателей воды (запах), сообщает Минздрав в своем Telegram-канале.

Всего за сутки было исследовано более 200 проб воды.

- Нестандартные результаты лабораторных исследований регистрировались по показателям «запах» - до 5 баллов (норма 2), «окисляемость перманганатная» - 5,76 мгО/дм3 при нормативе не более 5 мгО/дм3, «нефтепродукты» - 0,051 - 0,053 мг/дм3 при нормативе не более 0,1 мг/дм3, аммиак - 0,051 - 0,053 мг/дм3. В ходе динамических наблюдений доля нестандартных проб сократилась, но все еще отмечаются объекты, на которых по некоторым показателям вода не соответствует требованиям гигиенических нормативов по запаху, хлорорганическим соединениям, - уточняет Минздрав.

Ведомство объясняет, что выявление проб по показателю «запах» свидетельствует о нестабильной ситуации по качеству воды. А вот микробиологические показатели в норме. При этом продолжаются исследования проб воды по физико-химическим показателям.

Напомним, в Минске начались проблемы с водой. Минчане жалуются, что из крана течет вода со зловонным запахом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Минскводоканал»: «Надеемся, что запрет на использование воды для питья будет снят»

Почему вчера в течение дня сообщалось, что вода безопасна, только запах, а заявление о том, что эту воду пить нельзя, появилось только ближе к полуночи? Что ответил «Минскводоканал»