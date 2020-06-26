2020-06-26T15:45:57+03:00
Общество
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 июня 2020 года: впервые менее 400 зараженных, но за сутки 6 новых смертей

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 июня 2020 года
ИННА КОРСАК
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Актуальная статистика от Министерства здравоохраненияАктуальная статистика от Министерства здравоохраненияФото: Святослав ЗОРКИЙ
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В телеграм-канале Минздрава опубликована актуальная статистика о числе зараженных коронавирусом в Беларуси. Всего в стране 26 июня зарегистрировано 60 713 случаев COVID-19 (+331 за сутки). После курса лечения, который проводился в больницах, выздоровели 42 689 пациентов. За все время в стране умерли 373 человека (+6 за сутки). В Минздраве рассказали, что у умерших были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция.

За все время в Беларуси провели 939 524 теста на коронавирус.

Напомним, что глава Минздрава Владимир Караник отметил, что белорусская система здравоохранения готова ко второй волне коронавируса в разы лучше, чем к первой.

В четверг, 25 июня, ВОЗ зафиксировала вспышку коронавируса в Европе. Ее связывают с тем, что во многих странах карантинные меры ослабли.

Всего в мире на 26 июня зарегистрировано более девяти миллионов случаев заражения коронавирусом.

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