Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 июня 2020 года: впервые менее 400 зараженных, но за сутки 6 новых смертей
В телеграм-канале Минздрава опубликована актуальная статистика о числе зараженных коронавирусом в Беларуси. Всего в стране 26 июня зарегистрировано 60 713 случаев COVID-19 (+331 за сутки). После курса лечения, который проводился в больницах, выздоровели 42 689 пациентов. За все время в стране умерли 373 человека (+6 за сутки). В Минздраве рассказали, что у умерших были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция.
За все время в Беларуси провели 939 524 теста на коронавирус.
Напомним, что глава Минздрава Владимир Караник отметил, что белорусская система здравоохранения готова ко второй волне коронавируса в разы лучше, чем к первой.
В четверг, 25 июня, ВОЗ зафиксировала вспышку коронавируса в Европе. Ее связывают с тем, что во многих странах карантинные меры ослабли.
Всего в мире на 26 июня зарегистрировано более девяти миллионов случаев заражения коронавирусом.
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