На Гродненщине мы нашли родник, из которого берут воду, чтобы лечить болезни легких

А недалеко от него место с источниками живой и мертвой воды

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Недалеко от Новогрудка, в деревне Мотча есть родник, почитаемый как святой источник. Люди, которые приезжают сюда за водой, говорят о ее живительной силе. Поэтому и в ледяную купель, что рядом с источником, окунаются с удовольствием. Пример оказался заразительным, и мы с Аней Шаркуновой не удержались. Вот это действительно живительная сила!

- По преданию, на этом месте когда-то стояла церковь, - рассказал краевед Андрей Волчок. – А родник появился в середине прошлого века. Люди заметили целебную силу этой воды, особенно в отношении болезней легких.

Родники с живой и мертвой водой между деревнями Косичи и Старые Гончары – источник, каких в Беларуси единицы.

- Это уникальное место. Есть информация, что одному тяжело больному человеку рассказал об этих источниках целитель в Тибете, и этот человек излечился именно водой из родников с живой и мертвой водой, - рассказал краевед Андрей Волчок.

Проект «Родники Беларуси» продолжает искать самую чистую воду.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Экспедиция продолжается. В нашей команде собрались настоящие единомышленники – люди, которым интересны новые открытия.

- Мы участвуем во всех проектах, в которых выступаем партнерами, - говорит Екатерина Шибко, главный специалист отдела маркетинга ЗАО «Платежная система «БЕЛКАРТ», нашего генерального партнера проекта. - Для нас это имеет очень большое значение как объединяющий момент.

Мы и правда все испытали на себе силу живой и мертвой воды. Возможно, не зря! Кстати, в лесу, где течет родник, отличный интернет. Со связью и навигацией МТС нас в дороге еще ни разу не подвел.