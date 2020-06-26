Глава МИД Владимир Макей: «Предвыборная ситуация под контролем»
Как сообщает агентство Интерфакс-Запад, глава МИД Владимир Макей на мероприятии, которое посвящено 75-летию Устава ООН, заявил, что «предвыборная ситуация в стране под контролем».
«Ошибка многих, кто думает, что режим слаб. Все почему-то вспомнили события 2010 года. Да, тогда все тоже думали, что режим слаб. И решили, что сейчас он еще более слаб. Но это не так», - подчеркнул Макей.
По его словам, правящий режим в стране «силен и спокоен, а предвыборная ситуация под контролем».
Напомним, что выборы президента в Беларуси пройдут 9 августа.
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