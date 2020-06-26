2020-06-26T16:15:15+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Ну и ну! Жительница Орши угнала машину такси, чтобы вернуть парня, но в итоге ее разбила

Примечательно, что женщина никогда не имела водительских прав
Евгения ПОПКО
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Женщина села за руль авто, не имея водительских прав. Фото: vitebsk.mvd.gov.byЖенщина села за руль авто, не имея водительских прав. Фото: vitebsk.mvd.gov.by
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День рождения в агроусадьбе в Оршанском районе для одной компании закончился разбирательством в милиции. Так, гости приезжали на праздник на машине знакомого таксиста. Когда же вся компания была в сборе, водитель присоединился к застолью. Внезапно приглашенные гости, семейная пара, поссорились. В итоге мужчина домой отправился пешком. Однако спустя время 38-летняя возлюбленная решила отправиться за своим парнем. Она села в такси, водитель которого спал, и завела авто. Закончилось все это печально.

- Не проехав и пары десятков метров, оршанка, которая никогда не имела водительских прав, врезалась в дерево, и машина заглохла, - сообщает УВД Витебского облисполкома.

Свидетели ДТП помогли женщине откатить машину назад. Вот только скрыть ДТП и сам факт угона не удалось - на утро владелец авто увидел вмятину на машине и вызвал милицию.

К слову, женщину, угнавшую машину, нашли не сразу - только через день, когда та вышла на работу. Возбуждено уголовное дело.

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