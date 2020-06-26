2020-06-26T16:17:57+03:00
Политика
КП Беларусь

Владимир Макей: «Думаю, что Лукашенко примет приглашение Путина и посетит Ржев 30 июня»

Глава МИД также добавил, что «это хороший повод для руководителей государств, чтобы пообщаться»
ИННА КОРСАК
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Макей рассказал, что скорее всего Лукашенко примет приглашение Путина и посетит Ржев 30 июня. Фото: rzhev.histrf.ruМакей рассказал, что скорее всего Лукашенко примет приглашение Путина и посетит Ржев 30 июня. Фото: rzhev.histrf.ru
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Как сообщает БЕЛТА, Владимир Макей на мероприятии 26 июня, которое посвящено 75-летию Устава ООН, не исключает, что «Лукашенко примет приглашение Путина и посетит Ржев 30 июня».

По словам главы МИДа, на данный момент «обсуждается программа возможного пребывания».

«У руководителей двух государств будет хорошая возможность пообщаться и обсудить вопросы, которые назрели», — подчеркнул Макей.

Приглашение посетить Ржев 30 июня и принять участие в церемонии открытия памятника советским воинам Лукашенко получил от Путина на параде в Москве 24 июня.

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