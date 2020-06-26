Лукашенко прокомментировал Конституцию 1994-го года: «Я не хочу возврата к этим временам»

ПО словам президента, люди боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Фото: БелТА

Президент сказал, что новая Конституция будет сделана за два года

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Во время общения с работниками коллективом "Беларуськалия" Александр Лукашенко заявил, что ему представили несколько вариантов обновленной Конституции, но он не остался ими доволен.

- Конституция - основной закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено - они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию, - цитирует президента belta.by.

По словам президента, до принятия Конституции будет много сделано для передачи полномочий главам районов и губернаторам. Все потому, что местной власти - "на месте им виднее".

- Что касается перераспределения полномочий наверху - президент, парламент, правительство, - это все должно быть прописано в Конституции. Она будет приниматься на референдуме, мы должны четко определить, каким путем будем идти, - говорит Лукашенко.

При этом президент считает, что возвращение к Конституции образца 1994 года - это движение назад. И 90-е годы были не лучшими временами.

- Я не хочу возврата к этим временам, не хочу, чтобы вы туда возвращались, как бы тут некоторые "альтернативные" ни предлагали: "Нам надо вернуться в 1994 год и вернуть ту Конституцию". Может, кому-то хочется вернуть - пусть вернут, только не надо говорить о реформе и движении вперед, если мы народ ведем назад.

Напомним, провести референдум и вернуть Конституцию образца 1994-го года предложил экс-банкир и потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико. Сейчас он вместе с сыном находится в СИЗО КГБ.

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