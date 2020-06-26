2020-06-26T17:22:33+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко прокомментировал Конституцию 1994-го года: «Я не хочу возврата к этим временам»

Президент сказал, что новая Конституция будет сделана за два года
Евгения ПОПКО
Поделиться:
ПО словам президента, люди боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Фото: БелТАПО словам президента, люди боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Фото: БелТА
Изменить размер текста:

Во время общения с работниками коллективом "Беларуськалия" Александр Лукашенко заявил, что ему представили несколько вариантов обновленной Конституции, но он не остался ими доволен.

- Конституция - основной закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено - они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию, - цитирует президента belta.by.

По словам президента, до принятия Конституции будет много сделано для передачи полномочий главам районов и губернаторам. Все потому, что местной власти - "на месте им виднее".

- Что касается перераспределения полномочий наверху - президент, парламент, правительство, - это все должно быть прописано в Конституции. Она будет приниматься на референдуме, мы должны четко определить, каким путем будем идти, - говорит Лукашенко.

При этом президент считает, что возвращение к Конституции образца 1994 года - это движение назад. И 90-е годы были не лучшими временами.

- Я не хочу возврата к этим временам, не хочу, чтобы вы туда возвращались, как бы тут некоторые "альтернативные" ни предлагали: "Нам надо вернуться в 1994 год и вернуть ту Конституцию". Может, кому-то хочется вернуть - пусть вернут, только не надо говорить о реформе и движении вперед, если мы народ ведем назад.

Напомним, провести референдум и вернуть Конституцию образца 1994-го года предложил экс-банкир и потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико. Сейчас он вместе с сыном находится в СИЗО КГБ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Виктор Бабарико предлагает вернуть Конституцию образца 1994 года. Юрист комментирует, как это сделать и что изменится

Сможет ли Виктор Бабарико продолжать предвыборную борьбу, находясь в СИЗО? Вопросы о выборах

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Видеофакт. Лукашенко рассказал, что будет обсуждать с Путиным 30 июня
Фотофакт: у жителей поселка Болбасово под Оршей в квартире от сырости растут грибы
Появились первые запреты на купание: «плохую воду» обнаружили в Могилеве и на Гомельщине
Лукашенко рассказал, где в Беларуси спад заболеваемости коронавирусом, кроме Витебска и Минска
Девушка поцеловалась со знакомым, а тот снял у нее кулон с цепочкой: кавалер оказался карманником
Пьяный россиянин помочился на чужую Lamborghini и разбил в ней стекла: «Ущерб - свыше 75 тысяч рублей»
Фотофакт. В Минске, заезжая во дворы, водитель Renault сбил мальчика на самокате
Курсы валют в Беларуси на 26 июня: доллар на торгах продолжает расти
Лукашенко прокомментировал Конституцию 1994-го года: «Я не хочу возврата к этим временам»
На Гродненщине мы нашли родник, из которого берут воду, чтобы лечить болезни легких
Владимир Макей: «Думаю, что Лукашенко примет приглашение Путина и посетит Ржев 30 июня»
Ну и ну! Жительница Орши угнала машину такси, чтобы вернуть парня, но в итоге ее разбила
«Этот родник – дар Божий». Узнали, почему в городе Ивье люди предпочитают пить воду из природного источника
Глава МИД Владимир Макей: «Предвыборная ситуация под контролем»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 июня 2020 года: впервые менее 400 зараженных, но за сутки 6 новых смертей
Минздрав: «Вода на части территорий Фрунзенского и Московского районов Минска соответствует требованиям»
Из-за коронавируса: масштабный музыкальный фестиваль «Рок за Бобров» перенесен на 7 августа 2021 года
«Пахнет землицей и слегка серой»: у саксофониста Аракеляна в Зеленом Луге из крана потекла ржавая вода
В жилом доме в Несвижском районе двое мужчин погибли при пожаре
ДТП в Минске: на перекрестке столкнулись сразу три автомобиля. Один из них перевернулся
Лукашенко вспомнил, как горняки «пешшу па бездарожжу крочыли на сталiцу»
В Калинковичском районе 37-летний мужчина решил покупаться в реке и утонул
Расскажем, где вода чище и вкуснее!
Как убить коронавирус за 25 секунд
Лукашенко: «Сделаем это - пятилетку проживем спокойно, мирно, без всяких потрясений»
Лукашенко призывает белорусов покупать участки за городом: «Хочу, чтобы у каждого белоруса был клочок земли»
В Брагинском районе директор школы обиделся на коллегу, сломал его ноутбук и «помочился» в чайник