2020-06-26T17:27:17+03:00
Экономика
КП Беларусь

Курсы валют в Беларуси на 26 июня: доллар на торгах продолжает расти

Российский рубль тоже подорожал, а евро подешевел
ИННА КОРСАК
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Актуальные курсы валютАктуальные курсы валютФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 26 июня.

Доллар вырос на 0,0012 и теперь стоит 2,3839 белорусского рубля.

Евро снизился на 0,0014 и теперь стоит 2,6753 белорусского рубля.

Российский рубль подрос на 0,0141 и теперь стоит 3,4486 белорусского рубля.

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