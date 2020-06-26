Курсы валют в Беларуси на 26 июня: доллар на торгах продолжает расти

Российский рубль тоже подорожал, а евро подешевел

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На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 26 июня.

Доллар вырос на 0,0012 и теперь стоит 2,3839 белорусского рубля.

Евро снизился на 0,0014 и теперь стоит 2,6753 белорусского рубля.

Российский рубль подрос на 0,0141 и теперь стоит 3,4486 белорусского рубля.

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