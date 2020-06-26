Фотофакт. В Минске, заезжая во дворы, водитель Renault сбил мальчика на самокате

Водитель не уступил дорогу самокатчику на велодорожке. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Подростка доставили в больницу для обследования

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ДТП с несовершеннолетним участником дорожного движения произошло в белорусской столице в пятницу, 26 июня. Об этом пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома проинформировала в официальном Telegram.

- Авария произошла днем на проспекте Газеты «Звезда». Съезжая с проспекта и поворачивая налево, чтобы заехать на дворовую территорию дома 52/2, водитель «Рено» совершил наезд на ребенка на самокате, - предварительно сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что 13-летний подросток при этом ехал на самокате по велодорожке. На место ДТП вызвали скорую, мальчика доставили в больницу для тщательного обследования.

После аварии подростка отвезли в медучреждение для обследования. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Выполняя поворот направо или налево, водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, пересекающим ее по велосипедной дорожке, - напомнили правила ПДД в ГАИ.

Идет разбирательство.

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