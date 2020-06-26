Пьяный россиянин помочился на чужую Lamborghini и разбил в ней стекла: «Ущерб - свыше 75 тысяч рублей»

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Это произошло днем 24 июня в Минске: 26-летний житель Архангельской области выпивал и гулял по проспекту Независимости. А на парковке торгового центра он обратил внимание на Lamborghini Aventador, на который решил помочиться. После этого парень разбил стекла в дорогом авто... мусорным баком. А потом еще выкурил в салоне сигарету, потушив окурок о сиденье, сообщает пресс-служба МВД.

Парня задержал на месте преступления проезжавший мимо милицейский наряд. Молодой человек не только не отрицал свою вину, но даже объяснил свой странный поступок. Оказалось, что таким образом он хотел выразить протест социальному неравенству.

Сумма ущерба впечатляет - она составляет свыше 75 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Сейчас парень находится в ИВС.