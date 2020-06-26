2020-06-26T17:31:34+03:00
Минск
КП Беларусь

Пьяный россиянин помочился на чужую Lamborghini и разбил в ней стекла: «Ущерб - свыше 75 тысяч рублей»

Парня задержал на месте преступления проезжавший мимо милицейский наряд
Евгения ПОПКО
Поделиться:
Молодой человек хотел выразить протест социальному неравенству. Фото: МВДМолодой человек хотел выразить протест социальному неравенству. Фото: МВД
Изменить размер текста:

Это произошло днем 24 июня в Минске: 26-летний житель Архангельской области выпивал и гулял по проспекту Независимости. А на парковке торгового центра он обратил внимание на Lamborghini Aventador, на который решил помочиться. После этого парень разбил стекла в дорогом авто... мусорным баком. А потом еще выкурил в салоне сигарету, потушив окурок о сиденье, сообщает пресс-служба МВД.

Парня задержал на месте преступления проезжавший мимо милицейский наряд. Молодой человек не только не отрицал свою вину, но даже объяснил свой странный поступок. Оказалось, что таким образом он хотел выразить протест социальному неравенству.

Сумма ущерба впечатляет - она составляет свыше 75 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Сейчас парень находится в ИВС.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Видеофакт. Лукашенко рассказал, что будет обсуждать с Путиным 30 июня
Фотофакт: у жителей поселка Болбасово под Оршей в квартире от сырости растут грибы
Появились первые запреты на купание: «плохую воду» обнаружили в Могилеве и на Гомельщине
Лукашенко рассказал, где в Беларуси спад заболеваемости коронавирусом, кроме Витебска и Минска
Девушка поцеловалась со знакомым, а тот снял у нее кулон с цепочкой: кавалер оказался карманником
Пьяный россиянин помочился на чужую Lamborghini и разбил в ней стекла: «Ущерб - свыше 75 тысяч рублей»
Фотофакт. В Минске, заезжая во дворы, водитель Renault сбил мальчика на самокате
Курсы валют в Беларуси на 26 июня: доллар на торгах продолжает расти
Лукашенко прокомментировал Конституцию 1994-го года: «Я не хочу возврата к этим временам»
На Гродненщине мы нашли родник, из которого берут воду, чтобы лечить болезни легких
Владимир Макей: «Думаю, что Лукашенко примет приглашение Путина и посетит Ржев 30 июня»
Ну и ну! Жительница Орши угнала машину такси, чтобы вернуть парня, но в итоге ее разбила
«Этот родник – дар Божий». Узнали, почему в городе Ивье люди предпочитают пить воду из природного источника
Глава МИД Владимир Макей: «Предвыборная ситуация под контролем»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 июня 2020 года: впервые менее 400 зараженных, но за сутки 6 новых смертей
Минздрав: «Вода на части территорий Фрунзенского и Московского районов Минска соответствует требованиям»
Из-за коронавируса: масштабный музыкальный фестиваль «Рок за Бобров» перенесен на 7 августа 2021 года
«Пахнет землицей и слегка серой»: у саксофониста Аракеляна в Зеленом Луге из крана потекла ржавая вода
В жилом доме в Несвижском районе двое мужчин погибли при пожаре
ДТП в Минске: на перекрестке столкнулись сразу три автомобиля. Один из них перевернулся
Лукашенко вспомнил, как горняки «пешшу па бездарожжу крочыли на сталiцу»
В Калинковичском районе 37-летний мужчина решил покупаться в реке и утонул
Расскажем, где вода чище и вкуснее!
Как убить коронавирус за 25 секунд
Лукашенко: «Сделаем это - пятилетку проживем спокойно, мирно, без всяких потрясений»
Лукашенко призывает белорусов покупать участки за городом: «Хочу, чтобы у каждого белоруса был клочок земли»
В Брагинском районе директор школы обиделся на коллегу, сломал его ноутбук и «помочился» в чайник