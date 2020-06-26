2020-06-26T18:12:58+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Девушка поцеловалась со знакомым, а тот снял у нее кулон с цепочкой: кавалер оказался карманником

Правоохранителя Минска выяснили: за подозреваемым - серия краж в столице. А жертвы все разные - от игроманов до пациентов больниц [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Минчанин поцеловал девушку после свидания, а заодно незаметно снял у нее золотые украшения. Фото: pixabay.com.Минчанин поцеловал девушку после свидания, а заодно незаметно снял у нее золотые украшения. Фото: pixabay.com.
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Столичные оперативники задержали серийного вора, сообщила 26 июня пресс-служба МВД.

В ряде краж подозревается 32-летний житель Минска. Мужчина попал в поле зрения правоохранителей, когда расследовалось дело о краже крупной суммы наличности из барсетки. А затем выяснилось, что за минчанином числятся и «иные грешки».

- В милицию обратился потерпевший мужчина и рассказал, что еще в мае недалеко от одного игорного клуба он обронил барсетку. Вскоре охранник заведения позвонил и сказал, что пропажа нашлась. Правда, денег - 400 рублей, внутри уже не оказалось, - пояснили в пресс-службе.

Оперативники установили, что барсетку в клуб принес прохожий, мол, шел мимо и увидел на лавочке у здания. Но записи с камер видеонаблюдения показали, что благородство это - напускное.

- Мужчина поднял барсетку, забрал деньги и занес ее в клуб только для того, чтобы снять с себя подозрения, - заявили правоохранители.

А дальше - больше. Проверка личности установила причастность подозреваемого и ко многим другим кражам. Так минчанин в мае 2020 года обчистил карманы выпившего игромана. Вытащил 150 долларов, затем 50 бросил на пол, мол, вы уронили, а сотку «зеленых» забрал себе.

Еще он украл бумажник с 260 рублями у больного, которого привезли в медучреждение на «скорой». Портмоне он выбросил, а деньги положил в карман.

- Нечистый на руку мужчина не постеснялся даже обокрасть свою знакомую девушку. После свидания, целуясь с ней в подъезде, снял с шеи золотые цепочку с кулоном, - резюмировали в МВД.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела. Ранее он уже был судим за кражи, а в 2020 году уже отбывал 2 года «домашней химии». Идет разбирательство.

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