Лукашенко рассказал, где в Беларуси спад заболеваемости коронавирусом, кроме Витебска и Минска

Президент пояснил, что сейчас в Беларуси смотрят и лечат пневмонии. Фото: belta.by.

И пояснил, что «тесты абсолютно не информативны», поэтому на тестирование людей теперь медики «меньше смотрят»

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«Комсомлка» уже сообщала о том, что в пятницу, 26 июня, действующий президент Беларуси отравился в командировку в Солигорский район. Там он высказался о Конституции 1994-го года и встретится с активом Минщины.

Общаясь с трудовыми коллективами и представителями власти, президент не мог обойти острую тему коронавируса в Беларуси. Так Александр Лукашенко раскрыл, в каком регионе страны отмечается снижение заболеваемости COVID-19, сообщила пресс-служба президента.

- Минская область по заболеваемости коронавирусом пошла вниз, следом за Витебском и Минском, - пояснил глава республики.

Комментировать ситуацию в других областях президент не стал, но уточнил, что в последнее время медики уже меньше следят и доверяют тестированию на «ковид». И вот почему:

- Мы меньше смотрим на тестирование людей, потому что тесты абсолютно не информативны, а смотрим на пневмонии, - заявил Лукашенко. - Любой вирус, и этот тоже, воздействует на легкие, поэтому смотрим на пневмонии. Там сразу видим, есть вирус или нет, и лечим этих людей.

Напомним, на 26 июня Минздрав заявлял о 60 тысячах 713 инфицированных коронавирусом за все время пандемии. В лабораториях проведено за этот период - более 939 тысяч тестов.

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