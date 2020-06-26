Появились первые запреты на купание: «плохую воду» обнаружили в Могилеве и на Гомельщине

Коронавирус не ушел - отдыхающих на пляжах просят дистанцироваться друг от друга. Фото: Павел МАРТИНЧИК

А еще в Беларуси из-за коронавируса отдыхающих на пляжах просят дистанцироваться и соблюдать правила гигиены, пожилым рекомендовали вовсе не ходить в зоны отдыха

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Белорусские эпидемиологи опубликовали результаты исследований 321 зоны рекреации по всей Беларуси. Такая информация появилась на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Эпидемиологи провели заборы воды с 19 по 25 июня и, как оказалось, не везде ее качество подходит для купания.

Так из-за несоответствия показателей безопасности воды местным властям предложено ограничить купание детей в реке Днепр на пляже парка культуры и отдыха «Приднепровский» в Жлобинском районе. А еще на четырех пляжах на Могилевщине купаться нельзя никому: ни детям, ни взрослым. Это пляжи на водохранилищах Гребеневское и Печерское в Могилеве, городской пляж на Верхнеяловской улице в Чаусах и пляж на городском озере в Славгороде.

- Кроме того, на 40 зонах рекреации по всей Беларуси выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Есть нарекания по содержанию территории, контейнерных площадок и мусорных контейнеров, раздевалок, общественных туалетов и так далее, - пояснили эпидемиологи.

Из-за коронавируса отдыхающих на пляжах просят дистанцироваться, мыть руки и соблюдать респираторный этикет. А пожилым старше 60-ти и людям с хроническими заболеваниями в республиканском центре вовсе рекомендовали не посещать общественные зоны отдыха.

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