Фотофакт: у жителей поселка Болбасово под Оршей в квартире от сырости растут грибы

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Семья из городского поселка Болбасово, что в Оршанском районе, вот уже полгода страдает от протекающей трубы в доме. Из-за сырости в их туалете даже растут грибы!

- У нас в туалете по потолку проходит большая канализационная труба. И как только наши соседи сверху идут в туалет и сливают воду в унитазе, нас заливает: по стене текут струйки воды. Я не выдержала и ободрала обои. Теперь на штукатурке у нас растут грибы каждый день. Хоть урожай собирай, - рассказывает Наталья Клочкова, которая живет в квартире на улице Грицевца, 107. В квартире она проживает с мужем и 40-летним сыном-инвалидом.

По словам Натальи Павловны, в Болбасово один начальник в шутку предложил ей собрать грибы и пожарить.

- А в Оршанском ЖКХ сказали, что в ближайшее время ждать ремонт дома - он 54-го года постройки - не стоит. Мол, вот когда частники выиграют тендер, тогда нам поменяют трубу и сделают ремонт. А когда это произойдет, неизвестно. Мою соседку тоже заливает, правда, грибы на стене у нее не растут. Где искать помощи, мы не знаем. Никто не берется решать нашу проблему.