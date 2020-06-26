Видеофакт. Лукашенко рассказал, что будет обсуждать с Путиным 30 июня

Президент фактически подтвердил свое участие в открытии мемориала в Тверской области

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«Комсомолка» ранее уже сообщала о том, что во время парада Победы в Москве Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко приехать в ближайшее время в Тверскую область. Где на вторник, 30 июня, запланировано открытие мемориала советскому солдату подо Ржевом.

В пятницу, 26 июня, Владимир Макей сказал, что данный визит в Россию, скорее всего, состоится, так как «это хороший повод для руководителей государств, чтобы пообщаться».

А чуть позже видео с фактическим подтверждением поездки в Тверскую область опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Глава республики пояснил, что визит планируется и сейчас только выбирается время и то, «как поехать».

- Ищем момент, чтобы поехать и обсудить там же (Прим.: с Путиным) некоторые вопросы нашего дальнейшего сотрудничества, - уточнил Лукашенко.

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