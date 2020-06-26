Замглавы администрации Лукашенко о ситуации с водой в Минске: «Событие рядовое. Не думаю, что слишком избыточный форс-мажор»
«Комсомолка» мониторит актуальные события вокруг «воды с запахом» в белорусской столице. Напомним, некачественная вода появилась в кранах минчан во Фрунзенском и Московском районах 24 июня. Жители столицы были вынуждены идти в магазины и к цистернам с питьевой водой, чтобы сделать чай, почистить зубы, вымыть посуду - пользоваться водой из-под крана в Минздраве запретили.
Мэр Минска заявлял, что с проблемой столкнулись 2569 домов - это более 700 тысяч горожан.
В пятницу, 26 июня, ситуацию в эфире СТВ прокомментировал Дмитрий Крутой, заместитель главы администрации президента. По словам чиновника спустя двое суток после ЧП ситуацию удалось полностью локализовать, и практически ко всему жилищному фонду столицы уже нормализована подача воды.
- Я думаю, что буквально до конца дня - начала утра вода будет разрешена и для питьевых целей. По крайней мере, сейчас уже граждане могут помыться, использовать ее для каких-то других нужд, - предположил Крутой.
Рассказал представитель президентской администрации и о предполагаемой причине появления «воды с запахом». Мол, во время замены участка водопровода - в другой половине вода труб из-за жары застоялась. А когда водопровод заварили и дали напор - в систему попала и «протухшая вода».
- Хотя она (Прим.: затхлая вода) попала в систему, пройдя через все этапы очистки с реагентами, тем не менее, это вызывало такую ситуацию. Это базовая версия, - уточнил замглавы администрации президента.
Он также пообещал, что официальную причину назовут после окончания расследования и получения результатов всех анализов.
- Но я не думаю, что здесь есть какой-то уж слишком избыточный форс-мажор. Возможно, на фоне проходящей политической кампании (Прим.: президентской гонки) любое событие рассматривается под увеличительным стеклом. И абсолютно рядовые и даже штатные ситуации, к сожалению, выходят на такой уровень, - резюмировал чиновник.
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