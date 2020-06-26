2020-06-26T20:49:17+03:00
Общество
КП Беларусь

В Пинске с 10 этажа больницы выпала пациентка: женщина погибла

Обстоятельства трагического происшествия расследует Следственный комитет
Надежда БУТОВИЧ
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Пациентка с пневмонией совершила суицид в Пинске. Фото: media-polesya.by.Пациентка с пневмонией совершила суицид в Пинске. Фото: media-polesya.by.
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О том, что в Пинске погибла пациентка центральной больницы, ресурс media-polesya.by сообщил 26 июня, ссылаясь официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка.

Трагедия произошла в минувшую среду, 17 июня. А накануне гибели, 16 июня, 49-летняя женщина поступила в медучреждение с диагнозом «внебольничная пневмония».

- Пациентка выпрыгнула из окна на 10 этаже больницы ночью 17 июня. Женщина не выжила после падения, она скончалась на месте от полученных травм, - сообщили в УСК.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия, Пинский межрайонный отдел СК проводит проверку.

Уточняется, что за последнее время это второй подобный случай гибели пациентов больницы Пинска. В апреле, выпав с балкона на 5-ом этаже, погиб мужчина, он тоже был болен пневмонией.

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