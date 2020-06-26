Мингорисполком: На вечер 26 июня запрет на использование воды в Минске не снят

Разрешения на использование питьевой воды будут выдавать каждому объекту по отдельности

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Во время совещания у мэра Минска Анатолия Сивака в пятницу, 26 июня, было принято решение не снимать запрет на использование воды. Об этом проинформировала пресс-служба Мингорисполкома в Telegram «Минск. Официально».

Вместе с продлением запрета было решено, что каждый отдельный объект будет в отдельности получать разрешение на пользование питьевой водой.

- Это будет определяться в каждом отдельном случае по итогам полученных проб. На данный момент, такие исследования уже прошли и разрешения получают детсады, медучреждения и промышленные предприятия столицы (Прим.: в районах где возникла проблема с водой), - уточнили в Мингорисполкоме.

Как пояснили городские власти, сейчас в Минске полностью не функционирует 3-ий водовод. А подачу воды в систему водоснабжения осуществляют лишь 1-ый и 2-ой водоводы.

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