Дочь Бабарико в видеобращении из Австралии: «Я верю, что вы не дадите в обиду ни моего папу, ни брата, ни тех, кто несправедливо пострадал»

А еще она рассказала, что Виктор Бабарико серьезно задумался о президентском кресле в конце 2019 года и сказал ей об этом

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В еженедельном стриме инициативной группы предполагаемого кандидата в президенты Виктора Бабарико в пятницу, 26 июня, появилась Мария Бабарико - дочь экс-банкира. Об этом пресс-служба штаба сообщила на официальном сайте babariko.vision.

Как уточнили в штабе, выйти в прямой эфир дочь Бабарико не смогла, но зато прислала видеобращение из Австралии, где она сейчас находится.

В видео Мария поблагодарила за поддержку граждан Беларуси, адвокатов, членов инициативной группы и других единомышленников. С благодарностью вспомнила близких семьи, которые «в отсутствие папы и брата следят за нашими собаками, нашей кошкой Сонькой».

- До глубины души трогает то, что вы готовы поддерживать моего папу до конца. Готовы его защищать. Я верю, правда, в то, что вы не дадите в обиду ни моего папу, ни моего брата, ни тех, кто несправедливо пострадал от событий, которые произошли, - призналась дочь экс-главы «Белгазпромбанка».

Кроме того она прокомментировала уголовное дело в отношение отца, назвала обвинения голословными, а следственный процесс происходящим под «покровом тайны».

А затем перешла к вопросу о том, как Виктор Бабарико принял решение участвовать в президентской гонке. По словам Марии в их семье все масштабные решения принимаются совместно.

- Впервые я поняла, насколько серьезно папа об этом задумывается, в конце прошлого года (Прим.: 2019 года), когда он спросил мое мнение об этом. Я ему тогда сказала, что для меня самое важное - это его безопасность. Он мне тогда сказал: «Понимаешь, Маша, я ведь знаю, что надо делать. И вот что я буду говорить своим внукам? Что я знал, что надо делать, и я побоялся?», - рассказала дочь политика.

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