2020-06-26T22:10:36+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко снова заявил, что не допустит в Беларуси майданов: «Лимит революций исчерпали - революционеров нет. А вот «майданутых» - хватает»

Действующий президент республики пояснил, что разделить белорусский народ ни у кого не получится. А также подчеркнул, что приехал не затем, чтобы агитировать за свою кандидатуру
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Президент заявил, что некие силы со стороны хотят наклонить, ослабить и раскачать ситуацию в Беларуси. Фото: belta.by.Президент заявил, что некие силы со стороны хотят наклонить, ослабить и раскачать ситуацию в Беларуси. Фото: belta.by.
Изменить размер текста:

Ранее «Комсомолка» рассказала, о чем говорил глава страны, посещая с рабочим визитом 26 июня Солигорский район. Например, Александр Лукашенко высказался о проекте новой Конституции и о главном документе страны образца 1994-го года, а еще подтвердил свое намерение пообщаться 30 июня с Путиным.

В командировке Лукашенко встретился не только с политактивом Минщины, но и с трудовым коллективом одного из дочерних предприятий «Беларускалия». Эта встреча проходила в формате вопрос-ответ, сообщила пресс-служба президента.

Так один из вопросов от рабочих коснулся темы суверенитета. И Лукашенко уверенно ответил, что разделить белорусский народ «уже не получится». Здесь лидер страны подчеркнул, что за 25 лет граждане попробовали, что такое свое государство и свой кусок земли.

- Мы с головой дружим, понимая, что этот клочок земли уже не столько нам принадлежит, сколько нашим детям. Мы тут едины: этот кусок земли должен остаться нашим детям, - заверил действующий президент.

Кроме того, глава Беларуси подчеркнул, что его рабочая поездка - это не агитация за свою кандидатуру в президентской гонке и люди должны сами осуществлять свой выбор.

- Помните главное: нами не должны управлять из-за границы, мы должны жить собственным умом. Если вы за, тогда мы будем защищать свою страну и наших детей, если против, то ищите другого президента, - заявил Лукашенко.

Как и во время некоторых других выступлений и командировок по стране в Солигорске глава республике вновь затронул тему революций и так называемых «майданов».

- Власть будет делать все, чтобы не допустить в стране майданов! А революций в Беларуси быть не может - лимит революций исчерпали. Более того - у нас революционеров нет, а вот «майданутых» хватает, - признался президент.

Резюмируя тему «переворотов», действующий глава Беларуси пояснил, что майдан приводит к разрушению страны.

- Кому-то со стороны это надо: наклонить, ослабить, раскачать, а потом заставить делать то, что они захотят, - констатировал Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко - военным: «Вот мой вам приказ: сделайте все возможное, чтобы защитить суверенитет. Не должны мы опять пойти под плетку!»

Президент напомнил десантникам, что они - элита (подробности).

Лукашенко «предотвратил майдан» и намекнул на «российский след».

В Кремле заявили, что такие обвинения должны «подкрепляться аргументами» (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Лукашенко»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко снова заявил, что не допустит в Беларуси майданов: «Лимит революций исчерпали - революционеров нет. А вот «майданутых» - хватает»
Дочь Бабарико в видеобращении из Австралии: «Я верю, что вы не дадите в обиду ни моего папу, ни брата, ни тех, кто несправедливо пострадал»
Мингорисполком: На вечер 26 июня запрет на использование воды в Минске не снят
В Пинске с 10 этажа больницы выпала пациентка: женщина погибла
Замглавы администрации Лукашенко о ситуации с водой в Минске: «Событие рядовое. Не думаю, что слишком избыточный форс-мажор»
Видеофакт. Лукашенко рассказал, что будет обсуждать с Путиным 30 июня
Фотофакт: у жителей поселка Болбасово под Оршей в квартире от сырости растут грибы
Появились первые запреты на купание: «плохую воду» обнаружили в Могилеве и на Гомельщине
Лукашенко рассказал, где в Беларуси спад заболеваемости коронавирусом, кроме Витебска и Минска
Девушка поцеловалась со знакомым, а тот снял у нее кулон с цепочкой: кавалер оказался карманником
Пьяный россиянин помочился на чужую Lamborghini и разбил в ней стекла: «Ущерб - свыше 75 тысяч рублей»
Фотофакт. В Минске, заезжая во дворы, водитель Renault сбил мальчика на самокате