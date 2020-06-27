2020-06-27T09:12:03+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Переходил в неположенном месте: в Минске автомобиль сбил пьяного мужчину

Мужчина с полученными травмами был доставлен в больницу
ИННА КОРСАК
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В Минске автомобиль сбил мужчину в нетрезвом состоянии. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД МингорисполкомаВ Минске автомобиль сбил мужчину в нетрезвом состоянии. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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В Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что вечером 26 июня, в Минске в одном из спальных районов автомобиль сбил пьяного мужчину.

«Как выяснили сотрудники, автомобиль «Опель» двигался со сторону улицы Лынькова в сторону улицы Глебки. Он сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Мужчина оперативно был доставлен с полученными травмами в больницу.

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