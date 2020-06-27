Лукашенко о ситуации с водой в Минске: «Не успел отъехать, так вы воду загадили»

Лукашенко пошутил, что не успели уехать из страны, как "воду в Минске загадили". Фото: belta.by

Во время рабочей поездки в Солигорск 26 июня Лукашенко также добавил, что осторожничает лишний раз, когда выезжает за пределы страны

Изменить размер текста: A A

В эфире телеканала СТВ в программе Новости «24 часа» показали сюжет о рабочей поездке Александра Лукашенко в Солигорск 26 июня. Во время встречи с коллективом предприятия «Беларуськалий» президент не смог не затронуть ситуацию с водой, которая произошла в Минске 24 июня.

«Я не успел отъехать в Москву, так вы воду в Минске загадили. Когда уезжаю так даже спички прячу, чтобы вы вдруг стану не подожги», — пошутил президент.

И он добавил, что действительно лишний раз осторожничает, когда выезжает за пределы Беларуси.

«Там же всегда кажется, что ай-яй-яй, тут что-то случилось. Возвращаюсь назад — вроде все на месте, все нормально», — отметил Лукашенко.

Напомним, что 24 июня утром жители нескольких микрорайнов Минска стали жаловаться на качество воды: кому-то она пахла йодом, кому-то - тиной. Ситуация с водой была на личном контроле у президента. Ему об этом сразу же доложили, как только он спустился с трапа самолета.