2020-06-27T10:25:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На проспекте Дзержинского в Минске спасатели из кабельного колодца извлекли троих мужчин. Двоих не спасли

По предварительно информации, мужчины проводили работы под землей
ИННА КОРСАК
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На проспекте Дзержинского спасатели достали троих мужчин из кабельного колодца. Фото: tut.byНа проспекте Дзержинского спасатели достали троих мужчин из кабельного колодца. Фото: tut.by
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В официальном аккаунте МЧС в сети Twitter сообщили, что спасатели на проспекте Дзержинского в Минске 26 июня из кабельного колодца извлекли троих мужчин. Двоих из них спасти не удалось.

«Как удалось выяснить сотрудникам, мужчины, по предварительной информации, проводили под землей работы», — рассказали в МЧС.

Третьего мужчину оперативно увезли на скорой.

К слову, на площади Богушевича, на данный момент, ведутся работы по ее благоустройству. Уже в августе откроется одноименная станция метро.

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