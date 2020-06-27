На проспекте Дзержинского в Минске спасатели из кабельного колодца извлекли троих мужчин. Двоих не спасли

На проспекте Дзержинского спасатели достали троих мужчин из кабельного колодца. Фото: tut.by

По предварительно информации, мужчины проводили работы под землей

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В официальном аккаунте МЧС в сети Twitter сообщили, что спасатели на проспекте Дзержинского в Минске 26 июня из кабельного колодца извлекли троих мужчин. Двоих из них спасти не удалось.

«Как удалось выяснить сотрудникам, мужчины, по предварительной информации, проводили под землей работы», — рассказали в МЧС.

Третьего мужчину оперативно увезли на скорой.

К слову, на площади Богушевича, на данный момент, ведутся работы по ее благоустройству. Уже в августе откроется одноименная станция метро.

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