На проспекте Дзержинского в Минске спасатели из кабельного колодца извлекли троих мужчин. Двоих не спасли
В официальном аккаунте МЧС в сети Twitter сообщили, что спасатели на проспекте Дзержинского в Минске 26 июня из кабельного колодца извлекли троих мужчин. Двоих из них спасти не удалось.
«Как удалось выяснить сотрудникам, мужчины, по предварительной информации, проводили под землей работы», — рассказали в МЧС.
Третьего мужчину оперативно увезли на скорой.
К слову, на площади Богушевича, на данный момент, ведутся работы по ее благоустройству. Уже в августе откроется одноименная станция метро.
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