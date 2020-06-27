В Генпрокуратуре призвали "обдуманно выражать свое мнение" в социальных сетях. Фото: prokuratura.gov.by

И добавили, что обращения людей, которые столкнулись с травлей в интернете, находятся «на особом контроле»

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На официальном сайте Генеральной прокуратуры призвали «обдуманно выражать свое мнение» в социальных сетях».

«За последние несколько дней значительно возросло число людей, которые жалуются, что в их адрес поступает критика, оскорбления, угрозы. Все это происходит в социальных сетях или через всевозможные мессенджеры», — отметили в Генпрокуратуре.

И добавили, что обращения людей, которые столкнулись с травлей в интернете, находятся «на особом контроле».

«Если факты нарушения прав и свобод граждан подтвердятся, то люди, которые в этом виноваты, будут привлечены к ответственности», — рассказали в ведомстве.

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