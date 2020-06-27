Лукашенко поздравил с Днем молодежи: «Будьте успешны и счастливы на родной земле!»
В субботу, 27 июня, отмечается всемирный День молодежи в Беларуси. Александр Лукашенко поздравил молодое поколение и пожелал «быть успешными и счастливыми на родной земле!»
«Юность — самое прекрасно время, которое полно надежд и планов. Время, когда выбираешь будущую профессию и жизненные ориентиры», — отметил Лукашенко.
Он также добавил в поздравлении, что именно молодежь «определяет дальнейшую судьбу народа».
«Многочисленные государственные программы, которые направлены в стране на улучшение качества образования, помощь одаренному молодому поколению, поддержку молодых семей, были и остаются лучшими инвестициями в будущее Беларуси», — подчеркнул президент.
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