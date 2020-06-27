Видеофакт. В Гомеле спасатели помогли двухлетней девочке достать руку из пластиковой бутылки
В Гомельском областном управлении МЧС сообщили, что 26 июня спасатели в Гомеле помогли двухлетней девочке достать руку из пластиковой бутылки.
«Сотрудники МЧС оперативно приехали на место и при помощи подручных средств достали правую кисть двухлетней девочки из пятилитровой пластиковой бутылки», — рассказали в Гомельском областном управлении МЧС.
При спасении ребенок не пострадал. Ему не понадобилась госпитализация.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Фотофакт: у жителей поселка Болбасово под Оршей в квартире от сырости растут грибы.
Виной всему протекающая труба в доме, которую не меняют на новую. (подробности)
Под Могилевом пенсионер упал в колодец: мужчину нашли спасатели.
Пенсионера извлекли из колодца и госпитализировали. (подробности)
В Солигорске отвергнутый ухажер отомстил женщине спустя годы: поджег транспорт ее мужа.
Правоохранители быстро нашли злоумышленника - к месту происшествия он приехал на такси. (подробности)
В Гомеле спасатели пришли на помощь маленькой девочке.
Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»