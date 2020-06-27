Видеофакт. В Гомеле спасатели помогли двухлетней девочке достать руку из пластиковой бутылки

Спасатели в Гомеле помогли двухлетней девочке достать руку из пластиковой бутылки. Фото: Гомельское областное управление МЧС

Сотрудникам МЧС для спасения понадобились лишь подручные средства

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В Гомельском областном управлении МЧС сообщили, что 26 июня спасатели в Гомеле помогли двухлетней девочке достать руку из пластиковой бутылки.

«Сотрудники МЧС оперативно приехали на место и при помощи подручных средств достали правую кисть двухлетней девочки из пятилитровой пластиковой бутылки», — рассказали в Гомельском областном управлении МЧС.

При спасении ребенок не пострадал. Ему не понадобилась госпитализация.

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