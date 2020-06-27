В Мингорисполкоме озвучили вероятную причину, по которой ухудшилось качество воды

Всему виной, скорее всего, ремонтные работы, которые проводились на водоводе №3

Изменить размер текста: A A

Как сообщает БЕЛТА, в Мингорисполкоме назвали вероятные причины ухудшения качества воды.

«Скорее всего, причины ухудшения качества воды связаны с ремонтными работами, которые проводились на водоводе №3. Протяженность водовода составляет около 23 км, работы выполнялись на участке протяженностью 100 м. На данный момент, водовод №3 отключен», — рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Он также добавил, что решение по каждому дому будут выдавать в индивидуальном порядке.

«Говорить о том, что из каждого крана в микрорайонах идет хорошая и качественная вода, неправильно», — подчеркнул Александр Дорохович.

Напомним, что 24 июня жители Фрунзенского и Московского районов начали активно жаловаться на ухудшение качества воды. В Мингориполкоме пообещали решить эту проблему до конца дня 24 июня. Но на вечер 26 июня воду из крана пить по-прежнему не рекомендуется.