2020-06-27T13:32:04+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Двойное ДТП: в Барановичском районе сразу два автомобиля пострадали из-за лося

Водитель автомобиля «Мазда» был доставлен в больницу
ИННА КОРСАК
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Двойное ДТП с участием лося произошло в Барановичском районе. Фото: УВД Брестского облисполкомаДвойное ДТП с участием лося произошло в Барановичском районе. Фото: УВД Брестского облисполкома
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На сайте УВД Брестского облисполкома сообщили, что 25 июня, в четверг, в Барановичском районе сразу два автомобиля пострадали при столкновении с диким животным.

«Сотрудникам удалось установить, что водитель автомобиля «Мерседес» двигался по трассе «Брест - Минск - граница РФ» и врезался в лося, который случайно выбежал на дорогу. Животное погибло на месте. Чуть позже водитель автомобиля «Мазда» двигался по данному участку дорогу, отвлекся от управления машиной и наехал на тушу лося», — рассказали в УВД Брестского облисполкома.

Водитель «Мазда» был оперативно доставлен в больницу с травмами.

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