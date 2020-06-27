Двойное ДТП: в Барановичском районе сразу два автомобиля пострадали из-за лося

Двойное ДТП с участием лося произошло в Барановичском районе. Фото: УВД Брестского облисполкома

Водитель автомобиля «Мазда» был доставлен в больницу

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На сайте УВД Брестского облисполкома сообщили, что 25 июня, в четверг, в Барановичском районе сразу два автомобиля пострадали при столкновении с диким животным.

«Сотрудникам удалось установить, что водитель автомобиля «Мерседес» двигался по трассе «Брест - Минск - граница РФ» и врезался в лося, который случайно выбежал на дорогу. Животное погибло на месте. Чуть позже водитель автомобиля «Мазда» двигался по данному участку дорогу, отвлекся от управления машиной и наехал на тушу лося», — рассказали в УВД Брестского облисполкома.

Водитель «Мазда» был оперативно доставлен в больницу с травмами.

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