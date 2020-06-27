Мужчина в Поставах приставил пистолет к голове социального работника и сказал, что застрелит

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В МВД Беларуси рассказали, что мужчина в Поставах угрожал социальному работнику пистолетом и сказал, что застрелит.

«В Поставах за женщиной-инвалидом, которая не может самостоятельно передвигаться, ухаживает социальный работник. Вместе с женщиной в квартире проживает ее 41-летний сын. В понедельник, 1 июня, когда социальный работник пришла в квартиру, то застала его выпивающим с другом на кухне. В какой-то женщина решила пристыдить мужчину, а он приставил ей пистолет к голове и угрожал застрелить. Женщина вышла из квартиры и сразу же позвонила в милицию», — сообщили в МВД.

Как удалось выяснить, пневматический пистолет был привезен из России.

Ранее 41-летний мужчина не привлекался к уголовной ответственности, однако он уже состоит на учете в милиции как дебошир. Мужчина нигде не работает, живет на пенсию своей матери и оправдывает это тем, что должен с ней находиться постоянно. Он злоупотребляет алкоголем. Иногда он помогает социальному работнику.

Возбуждено уголовное дело.