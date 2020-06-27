2020-06-27T14:47:08+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 июня 2020 года: больше 61 тысячи заболевших и еще 4 умерших

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 июня 2020 года
Надежда БУТОВИЧ
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Минздрав сообщил, что количество инфицированных COVID-19 в Беларуси продолжает расти.Минздрав сообщил, что количество инфицированных COVID-19 в Беларуси продолжает расти.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-служба Минздрава обнародовала актуальную статистику по коронавирусной инфекции в Беларуси. Обновленные данные опубликованы в официальном Telegram-канале ведомства.

На субботу, 27 июня, число новых диагностированных случаев коронавируса продолжило устойчивое снижение - всего 382 новых пациента за сутки. Однако с начала пандемии общая цифра внушительная - 61 тысяча 95 заразившихся COVID-19.

Продолжает увеличиваться и общее число переболевших «ковидом». В общей сложности за все время выздоровели и были выписаны домой 44 тысячи 126 человек. На субботу в Минздраве проинформировали о 1437 пациента, выписанных за прошедшие сутки.

Продолжают без устали работать лаборатории:

- С начала пандемии в общей сложности проведено 959 тысяч 880 тестов на коронавирус, - констатировали в пресс-службе ведомства. Несложные математические вычисления позволяют узнать, что с пятницы на субботу сделано еще 20 тысяч 356 новых исследований.

К сожалению в Минздраве сообщили о еще 4 умерших. С начала пандемии в Беларуси скончались 377 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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