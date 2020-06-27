Покупался, но не смог вылезти из воды: в Гомеле спасателей МЧС вызвали на пляж

Мужчина решил искупать после выпивки в компании на берегу. Фото: МЧС.

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О ЧП, которое произошло в пятницу, 26 июня, на одном из пляжей в Гомеле, проинформировали в пресс-службе МЧС.

Пятничным вечером, около 22.10 часов, в дежурную службу МЧС позвонили с улицы Петра Бровки, где расположен один из гомельских водоемов.

Очевидцы рассказали, что плотный мужчина залез в воду на озере, но не смог ни купаться, ни выбраться на берег.

- Прибывшие сотрудники МЧС, действительно, увидели в воде примерно в 5 метра от берега грузного мужчину, который обессиленно барахтался в воде. Его вытащили на берег при помощи «конца Александрова» и передали бригаде медиков, - пояснили в пресс-службе.

Врачи после осмотра пострадавшего решили, что ему требуется госпитализация.

Что стало причиной такого происшествия? Снова - алкоголь. Мужчина выпил с товарищами изрядную порцию алкоголя на берегу. Расставшись с товарищами подшофе пошел домой, но в какой-то момент передумал уходить и залез в воду, а в воде силы его уже оставили…

В МЧС напоминают о правилах безопасности на водоемах.

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