Видеофакт. Жесткое ДТП в Гомельском районе Jaguar не разминулся с Жигулями

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Серьезная авария произошла на автодороге М5 на территории Гомельского района в пятницу, 26 июня. Подробности и видео с места аварии опубликовала пресс-служба МЧС на официальном сайте.

По информации УГАИ УВД Гомельского облисполкома авария произошла утром, примерно в 09.00 часов. На перекрестке дорог между агрогородком Урицкое и деревней Старая Белица. Водитель ВАЗ, 82-летний мужчина, выезжая со второстепенной дороге Химзавод - Урицкое - Уваровичи на международную трассу, не уступил дорогу проезжавшему «Ягуару». Избежать столкновения не удалось.

После столкновения "Ягуар" оказался в кювете. Фото: МЧС.

После аварии «Жигули» развернуло на дороге, а «Ягуар» оказался в кювете. Водитель иномарки, 35-летняя женщина, не пострадала. Но тяжелые повреждения получили пожилой водителей отечественного авто и его пассажирка-пенсионерка.

- В результате столкновения в салоне «ВАЗ» оказалась зажата пожилая женщина - супруга водителя. Пенсионерку при помощи специнструмента деблокировали из авто. Затем пострадавшую передали медикам, ей потребовалась госпитализация. В больницу попал и водителей «Жигулей», - уточнили в МЧС.

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