Минздрав официально снял запрет на пользование водой в Минске

Теперь использовать воду из-под крана жителям Фрунзенского и Московского районов столицы разрешается - показатели в норме

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В первой половине дня в субботу, 27 июня, в пресс-службе Минздрава в Telegram-аккаунте сообщили о том, что вечером и ночью санитарно-гигиеническая служба Минска взяла и проверила больше 100 проб воды.

Заборы производились на территории Фрунзенского, Московского и Центрального районов столицы. Специалисты остались довольны показателями:

- Отмечается соответствие воды требованиям исследуемых органолептических и физико-химических показателей. В том числе, и по показателю на хлорорганические соединения, - сообщили в ведомстве результаты лабораторного контроля.

Еще в Минздраве подчеркнули, что во Фрунзенском районе уже более суток не зарегистрированы пробы с отклонениями от нормативных требований к водопроводной воде.

- Но в Московском районе, в квартале Громова - Рафиева и прилегающих к нему улицах на утро 26 июня еще отмечались отклонения по физико-химическому показателю. Но по пробам на вечер того же дня и утро 27 июня - показатели уже соответствовали всем требованиям, - уточнили в пресс-службе.

Позже в Минздраве констатировали: запреты на использование воды во Фрунзенском и Московском районах Минска снят. При этом усиленный мониторинг воды специалистами Минского городского центра гигиены и эпидемиологии продолжится в круглосуточном режиме.

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