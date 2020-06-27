2020-06-27T15:39:18+03:00
Минск
КП Беларусь

Минздрав официально снял запрет на пользование водой в Минске

Теперь использовать воду из-под крана жителям Фрунзенского и Московского районов столицы разрешается - показатели в норме
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Пользоваться водой в Минске разрешили спустя трое суток.Пользоваться водой в Минске разрешили спустя трое суток.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Изменить размер текста:

В первой половине дня в субботу, 27 июня, в пресс-службе Минздрава в Telegram-аккаунте сообщили о том, что вечером и ночью санитарно-гигиеническая служба Минска взяла и проверила больше 100 проб воды.

Заборы производились на территории Фрунзенского, Московского и Центрального районов столицы. Специалисты остались довольны показателями:

- Отмечается соответствие воды требованиям исследуемых органолептических и физико-химических показателей. В том числе, и по показателю на хлорорганические соединения, - сообщили в ведомстве результаты лабораторного контроля.

Еще в Минздраве подчеркнули, что во Фрунзенском районе уже более суток не зарегистрированы пробы с отклонениями от нормативных требований к водопроводной воде.

- Но в Московском районе, в квартале Громова - Рафиева и прилегающих к нему улицах на утро 26 июня еще отмечались отклонения по физико-химическому показателю. Но по пробам на вечер того же дня и утро 27 июня - показатели уже соответствовали всем требованиям, - уточнили в пресс-службе.

Позже в Минздраве констатировали: запреты на использование воды во Фрунзенском и Московском районах Минска снят. При этом усиленный мониторинг воды специалистами Минского городского центра гигиены и эпидемиологии продолжится в круглосуточном режиме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мингорисполком обратился в прокуратуру для обнаружения виновных в ситуации с водой в столице.

А мэр Минска заявил, что причины проблем с водой до конца не установлены (подробности).

«Минскводоканал»: «Надеемся, что запрет на использование воды для питья будет снят».

В предприятии заявили, что вода в Минске соответствует санитарным правилам и нормам (подробности).

Замглавы администрации Лукашенко о ситуации с водой в Минске: «Событие рядовое. Не думаю, что слишком избыточный форс-мажор».

Дмитрий Крутой объяснил, как получилось, что без воды остались 700 тысяч минчан (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко дал напутствие выпускникам вузов: «Хочу всем вам пожелать главного - сберечь свою страну»
В Бресте сотрудник ГАИ помог пожилому мужчине вернуться домой - он пропал два дня назад
В Беларуси новые случаи мора рыбы: теперь уже не только Неман, но другие водоемы и реки
В Минске продолжат мониторинг качества воды, подвозить ее в цистернах будут в субботу и воскресенье
Видеофакт. На карантине в деревне вокалист «Песняров» выпустил новую песню и клип
Минздрав официально снял запрет на пользование водой в Минске
Видеофакт. Жесткое ДТП в Гомельском районе Jaguar не разминулся с Жигулями
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 июня 2020 года: больше 61 тысячи заболевших и еще 4 умерших
Покупался, но не смог вылезти из воды: в Гомеле спасателей МЧС вызвали на пляж
Мужчина в Поставах приставил пистолет к голове социального работника и сказал, что застрелит