Видеофакт. На карантине в деревне вокалист «Песняров» выпустил новую песню и клип

В интернете хвалят новый хит к Купалью и гадают, в каком местечке Беларуси снимали видео

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В преддверии празднования Ивана Купалы вокалист «Песняров», легендарного ансамбля, Валерий Скорожонок выпустил новую песню. Премьеру клипа и песни на YouTube опубликовал пользователь Gennady Lit.

Песню «Папараць кветка» Валерий Скорожонок написал, можно сказать, на карантине. Сейчас музыкант живет за городом, и вдали от городского шума он понял, что появилось настроение не только петь, но писать музыку и слова.

В интернете у клипа пока немного просмотров, но пользователи с удовольствием хвалят новый музыкальный «сюжет»: «Отличная музыка. Валера как всегда супер спел», «Отлично, просто льется и слова и музыка!».

А кто-то пытается и отгадать живописные места, на фоне которых вокалист поет свою «Папараць кветку»: «Класс! И думаю, что это Замошье! Валера как всегда - на высоте!».

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