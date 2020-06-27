В Минске продолжат мониторинг качества воды, подвозить ее в цистернах будут в субботу и воскресенье

В Минске продолжат развозить питьевую воду в цистернах. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Заявку о плохой воде можно оставить в службе 115

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В Минске продолжат мониторинг ситуации с водой в усиленном режиме. Об этом в субботу 27 июня оповестил Мингорисполком.

Мониторинг качества воды будет вестись даже несмотря на то, что уже сняты ограничения на использование водопроводной воды для питья во Фрунзенском и Московском районах.

По информации городских властей, минчане подали 168 обращений в службу 115.бел по поводу качества воды.

- Каждый случай рассмотрят индивидуально с выездом специалистов на места, - обещают в Мингорисполкоме.

Воду в цистернах продолжат доставлять в проблемные районы в субботу 27 июня и в воскресенье 28 июня. Адреса публикуют на сайте Минскводоканала. С жалобами на воду можно обращаться в службу 115 или в диспетчерскую Минскводоканала.

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