В Беларуси новые случаи мора рыбы: теперь уже не только Неман, но другие водоемы и реки

Факты заморов рыбы обнаружены во всех областях Беларуис. Фотоиллюстрация: ВКонтакте "Рыбалка в Гродно| Гродненская область".

А в Неман, хоть эпидемиологи сказали, что вода безопасна, рыба сама не хочет плыть - «толпится» у ручьев, сообщают очевидцы [видео]

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«Комсомолка» ранее сообщала о массовых случаях замора рыбы в Немане - первыми тревогу забили рыбаки, которых ужаснули тонны всплывших вверх брюхом рыбин.

«Возвращаться в Неман не хотят. Рыба толпится у ручьев»

Позже белорусские экологи пришли к заключению, что замор в русле Немана произошел из-за превышения концентрации железа в воде, и в целом резюмировали, что вода безопасна для живых существ. К такому же выводу пришли и их литовские коллеги, они проверили воду в своем Нямунасе и то же не нашли в воде химикатов.

Но рыбам бумажку не покажешь - карп, карась, красноперка, налим, рябушка и другие их собратья по несчастью возвращаться в Неман не хотят. Рыба толпится у ручьев и не идет дальше по течению, сообщил ресурс korelichi.by.

Еще в YouTube появилось видео «рыбьего протеста», снятого 21 июня. Автор ролика рассказал о подозрительном поведении рыб, по его словам живность толпится на отмели выше Гродно и отказывается идти на течение, «ломится в ручьи». Еще за кадром говорят о плохом запахе у воды, типа «чача, канализация или процесс гниения». Со случаем разбираются экологи и сотрудники Госинспекции охраны животного и растительного мира.

«Фиксируются новые тревожные случаи мора рыбы»

К слову в Беларуси фиксируются и новые тревожные случаи мора рыбы, уже не только на Немане, проинформировала belta.by со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Очевидцы говорят о том, что рыба теснится в ручьях и на отмели - в реку по течению не идет. Фотоиллюстрация: стоп-кадр.

- Три новых случая замора зафиксированы на Гродненщине и Минщине. В четверг, 25 июня, спасателям стало известно о заморе 300 особей на реке Берестовичанка рядом с деревней Иодичи, что в Берестовицком районе. А через несколько часов гибель рыб зафиксировали на Заславском водохранилище рядом с деревней Лапоровичи. К вечеру еще сотню мертвых рыбин выловили из Березины на территории Борисовского райна, недалеко от деревни Палик, - уточнили в пресс-службе.

Уточняется, что по всем случаям проводится проверка, взяты и отправлены на проверку заборы проб воды.

Факты гибели рыбы - во всех областях страны

Как уточнили в пресс-службе природоохранного ведомства, из-за жаркой погоды в водоемах Беларуси наблюдается «резкое ухудшение условий обитания рыбы», в отдельных местах - предзаморные и заморные явления.

- В последние месяцы, в мае-июне, в Беларуси зафиксировано 15 фактов гибели рыб во всех областях республики. Заморы произошли на Немане в Гродненской области, в реках Бесядь и Крупка на Могилевщине, в реке Чечера на Гомельщине, еще в озере Заднее, что в Витебской области и других водоемах, - уточнили в Госинспекции охраны животного и растительного мира.

При обнаружении заморов специалисты берут заборы, отрабатывают версии: от негативного влияния извне до бактериальной инфекции и погодных условий.

Если вы обнаружили мор рыбы, другие неблагоприятные факторы, сообщите в Государственную инспекцию по номерам телефона: (8017) 390 – 00 – 00 и (8033) 333 – 60 – 00.

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