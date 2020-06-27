В Бресте сотрудник ГАИ помог пожилому мужчине вернуться домой - он пропал два дня назад

Старика в одном из дворов, куда его отвез инспектор, узнали соседки

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– Он трезвый, упал просто, я его везу сейчас домой, - на видео, которое опубликовало МВД, слышно, как докладывает инспектор. - Это где-то здесь, дедушка? Этот дом?

- Я не знаю, - отвечает пенсионер.

Инцидент произошел в пятницу 26 июня около 10 утра. В милицию заявили о том, что на перекресте улицы Московской с улицей Фруктовой в Бресте, вблизи частного сектора, на проезжей части лежит пожилой мужчина.

На место выехала ГАИ. Пенсионер дожидался помощи на краю тротуара. Он выглядел растерянным. На вопрос, где точно живет, ответить не смог - не помнил.

Сотрудник ГАИ посадил старика в патрульную машину и поехал в район, где предположительно живет 76-летний брестчанин. И в одном из дворов его узнала соседка.

– Да, он в этом подъезде на пятом этаже живет! - сказала женщина.

Инспектор отвел старика домой. Там его ждала его супруга. Оказалось, что ее муж пропал еще два дня назад - ушел из дома и не вернулся.