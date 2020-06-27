2020-06-27T18:39:44+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко дал напутствие выпускникам вузов: «Хочу всем вам пожелать главного - сберечь свою страну»

Президент 27 июня открыл Республиканский бал выпускников
Майя МЕТЕЛЬСКЯ
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Фото: president.gov.byФото: president.gov.by
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– Хочу всем вам, наши дорогие выпускники, пожелать главного - сберечь свою страну. Это (суверенитет - Ред.) не абстрактное понятие, это то, что позволит вам и следующим поколениям оставаться белорусами, - сказал президент.

Также Александр Лукашенко недвусмысленно намекнул выпускникам, что желает видеть их после окончания университетов на родине.

– На чужой земле вы не будете белорусами, только на своей. Это позволит самим принимать решения в своей жизни и жизни страны, а не оглядываться по сторонам и думать, что скажут или, еще хуже, укажут с Востока или Запада. Не поклоняться всему иностранному, не подражать чужим традициям, а самим стать образцом, на который захотят равняться другие страны и народы, - сказал президент Лукашенко в напутствии выпускникам вузов.

Глава государства поздравил вчерашних студентов с тем, что они закончили самый сложный этап в своей жизни и попросил сделать так, чтобы Беларусью гордились.

– И на злобу дня. Я вас очень прошу: покажите всему миру и некоторым нашим, кто не видит или ослеп, что у нас есть настоящая молодежь - красивая, умная, понимающая то, что происходит в жизни, и обязательно устремленная в будущее, - цитирует президента belta.by.

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